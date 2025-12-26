Гунба намерен напрямую коммуницировать с оппозицией Абхазии

По мнению президента страны, "только конструктивный диалог и сотрудничество, взаимодействие между властью и общественными организациями способны обеспечить поступательное развитие государства"

СУХУМ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба считает отвечающим целям укрепления абхазской государственности прямую коммуникацию с оппозиционными политическими объединениями и намерен в постоянном диалоге обсуждать ключевые вопросы внутренней и внешней политики страны. Об этом он заявил, выступая с первым посланием к парламенту.

"Безусловно, существует политическая конкуренция, борьба за власть, но мы обязаны выходить из сложных ситуаций достойно, объединяя все силы для решения общих задач во имя будущих поколений. Я общаюсь со всеми, кто настроен работать на благо нашего государства - будь то представитель власти, мой сторонник или представитель оппозиции. Естественным для себя и отвечающим целям укрепления абхазской государственности считаю прямую коммуникацию с оппозиционными политическими объединениями. Намерен в постоянном диалоге обсуждать ключевые вопросы внутренней и внешней политики нашего общего отечества во имя его стабильного и уверенного развития", - сказал президент.

Гунба отметил, что "нестабильность последних лет вызвала в обществе усталость и апатию, а в некоторых кругах - соблазн решать личные вопросы деструктивным путем", а это - путь к саморазрушению. По мнению президента, "только конструктивный диалог и сотрудничество, взаимодействие между властью и общественными организациями способны обеспечить поступательное развитие государства".

"Реализация стоящих перед нами серьезных задач и приоритетных целей требует устойчивого экономического развития, слаженной работы исполнительной власти, тесного взаимодействия с законодательной и судебной властью и высокой ответственности перед обществом. Мы должны сделать все возможное, чтобы каждому гражданину было комфортно жить, работать, раскрывать свои возможности и реализовывать их в родной стране - в Республике Абхазия. Рассчитываю на поддержку предлагаемых исполнительной властью инициатив и на совместную работу во благо народа", - сказал глава государства.