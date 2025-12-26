AFP: Макрон пока не планирует разговор с Путиным

Агентство со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что также не рассматривается поездка президента Франции в Москву

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Alastair Grant - WPA Pool/ Getty Images

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не планирует телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Между президентами Франции и России не было контактов, на данный момент телефонный разговор между ними не планируется, как и не планируется поездка Макрона в Москву", - приводит агентство заявление администрации главы французского государства.

Президент Франции ранее говорил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова Макрона, заявил, что Москва всегда открыта к диалогу. Он напомнил, что президент России уже не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".

Предыдущий телефонный разговор между лидерами России и Франции состоялся в июле 2025 года.