Миндич заявил, что из него "сделали крайнего" в коррупционном скандале

Кроме того, бизнесмен подтвердил, что знаком и общался с еще одним фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики - главой Минюста Германом Галущенко, которого на фоне скандала отправили в отставку

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Тимур Миндич, оказавшийся в центре коррупционного скандала, не стал отрицать, что общался с Владимиром Зеленским.

В Израиле Миндича, который, по данным СМИ, приходится другом Зеленскому, отыскал руководитель департамента расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач. Видео их разговора опубликовано в YouTube-канале издания. Отвечая на вопрос о том, когда он в последний раз общался с Зеленским, Миндич сказал: "давно". "Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь, сейчас вообще не общаюсь", - добавил он.

Миндич также признал, что знаком с секретарем Совбеза Украины Рустемом Умеровым, который в настоящее время представляет Киев на переговорах в США. Кроме того, бизнесмен подтвердил, что знаком и общался с еще одним фигурантом дела - главой Минюста Германом Галущенко, которого на фоне скандала отправили в отставку.

Несмотря на то, что обнародование расследования о коррупции в сфере энергетики уже вызвало большой скандал, Миндич дал понять, что неопубликованные материалы, касающиеся сферы обороны, могут быть еще серьезнее. Он назвал факт закупки бракованных бронежилетов для ВСУ по решению Умерова, занимавшего тогда пост министра обороны, одним из важных аспектов своего уголовного дела. "По бронежилетам есть большой кейс, я не хочу про него сейчас говорить, потому что это один из важных аспектов, который будет в моем уголовном деле", - сказал бизнесмен. Ранее в обвинительном заключении по делу упоминалось, что Миндич вмешивался в сферу обороны, оказывал влияние на Умерова и уговорил его купить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн.

В остальном бизнесмен утверждает, что около 90% его дела о коррупции - это лишь "медийный кейс". По его словам, к нему приписывают "миллион вещей". "Медийно из меня сделали как бы крайнего <...>. Крутой сценарий, крутая медиа-атака за последние годы, медиа сегодня сделали весь образ", - пожаловался он. Но также сказал, что не может отрицать юридические обвинения, так как в насатоящее время идет следствие. Бизнесмену известно, что его разыскивают на Украине. На вопросы он отвечал на русском языке.