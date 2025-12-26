Bild: ЕК обновила бюрократический рекорд, приняв за год более 950 подзаконных актов

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) установила новый бюрократический рекорд, приняв с января по конец октября 2025 года почти 1 тыс. подзаконных актов в сфере производственной предпринимательской деятельности. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на доклад Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии (Gesamtmetall).

По информации издания, с января по конец октября 2025 года Еврокомиссия приняла в общей сложности 952 так называемых исполнительных правовых акта, что стало рекордным показателем за все время наблюдений. Речь идет о документах, которые детализируют и фактически запускают в работу уже принятые нормы Евросоюза. Они издаются Еврокомиссией. Например, в них определяется порядок измерения энергоэффективности и перечень данных, которые должны предоставляться для электроприборов в государствах - членах ЕС.

К концу октября 2024 года было принято 898 исполнительных актов. В 2023 году их число достигло 854. Следствием такой перегрузки нормативными актами является то, что компаниям становится все сложнее производить, отмечает Bild. В свою очередь глава Gesamtmetall Оливер Цандер назвал происходящее тревожным сигналом. "Это должно измениться! В противном случае ЕС вскоре будет играть лишь во втором дивизионе в экономической сфере", - утверждал он.

Глава Gesamtmetall подчеркнул, что "Евросоюз неоднократно ставил перед собой цель стать самым конкурентоспособным регионом в мире". Однако Брюсселю, по его мнению, не удалось достичь этой цели. "В настоящее время ЕС еще больше отстает", - указал Цандер, добавив, что вызовы со стороны США и Китая продолжают расти.

На саммите ЕС, который намечен на 13 февраля 2026 года, как считает Цандер, также должно быть принято решение о "сокращении количества правовых актов". Необходимо положить конец "пагубной одержимости деталями и постоянному добавлению новых правил", резюмировал он.