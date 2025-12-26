Минск будет оценивать политику Вашингтона в сфере безопасности по действиям

Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко также обратил внимание, что США потребовали от союзников по НАТО повысить оборонные расходы до уровня 5% от ВВП

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Белорусская сторона в оценке действий Соединенных Штатов в области безопасности будет исходить из конкретных шагов Вашингтона. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, комментируя новую американскую Стратегию национальной безопасности.

"Кто-то из древних говорил, что слова не значат ничего. Все показывают действия. Безусловно, в стратегии США появились нотки на снижение агрессивной риторики и конфликтного потенциала, противопоставление себя Европе. Но это же не значит, что последующие действия ведут к тому, что сейчас надо начать хлопать в ладоши и кричать, что у нас все изменилось", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

При этом Муравейко обратил внимание, что США потребовали от союзников по НАТО повысить оборонные расходы до уровня 5% от ВВП. "Не стали рассматривать вопрос сокращения НАТО или расформирования НАТО. А куда расширяться на восток? Сейчас осталось расширяться на юг или на Дальнем Востоке, создавая какие-то другие формирования или союзы", - пояснил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что Минск будет следить за действиями Вашингтона в этой сфере. "Мы оцениваем [стратегию] как позитивный сигнал, но свои решения и действия будем ориентировать исключительно на практические шаги, которые обеспечивают нашу безопасность, развитие и функционирование в системе координат международных отношений", - отметил Муравейко.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур и через 20 лет станет неузнаваемой. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.