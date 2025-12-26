"Инсайдер": Нацбанк Украины может сменить руководство

По данным издания, регулятор вскоре может выйти из-под влияния окружения экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Состав руководства Нацбанка Украины скоро может измениться, регулятор в таком случае может выйти из-под контроля окружения бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, уволенного на фоне масштабного коррупционного скандала. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер" со ссылкой на источники.

По данным издания, в кулуарах на Институтской улице в Киеве (расположена рядом с администрацией Зеленского) обсуждают возможную смену руководства Нацбанка. По данным источников, Украина и западные партнеры достигли согласия, регулятор вскоре может выйти из-под влияния окружения экс-главы офиса Зеленского.

В качестве основных кандидатов на руководящие посты называют экс-замглавы Нацбанка Екатерину Рожкову и бывшую главу департамента банковского надзора Наталью Дегтяреву. По информации источников, они уже прошли собеседования на Банковой (улица, где расположен офис Зеленского), а фракции в Раде готовы поддержать их назначения.

Как ранее писало украинское агентство УНН, отставка Ермака поставила в рискованное положение главу Нацбанка Андрея Пышного, который является кумом бывшего главы офиса Зеленского. Отмечалось, что Пышный успел нажить немало врагов, которые не могли до него добраться из-за Ермака. Кроме того, агентство писало, что благодаря прикрытию Нацбанка обеспечивалось обслуживание финансовых потоков от игорного бизнеса - действующая власть всерьез развернула игорный бизнес, сделав государственные банки частью системы сбора денег.