Военный ВСУ: штаб батальона в Гуляйполе сдали трем бойцам РФ из-за паники

Носители информации, которые там были, не уничтожены, заявил командир Первого отдельного штурмового полка противника Дмитрий Филатов

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области трем российским военным, это произошло вследствие паники. С таким заявлением выступил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

"Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, - они не уничтожены", - приводит слова Филатова издание "Общественное. Новости".

Ранее сообщалось, что штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе. ТАСС распространил видео из захваченного помещения: российские бойцы осматривают оставленный штаб, в котором противник бросил карты и средства связи, а также свои флаги.