В Сомали осудили признание Израилем независимости Сомалиленда

Это решение дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Федеративной Республики Сомали осудило решение Израиля официально признать независимость штата Сомалиленд, который рассматривается международным сообществом как часть Сомали. Соответствующее заявление опубликовано канцелярией премьер-министра Сомали Хамзы Абди Барре.

"Решение Израиля является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, оно представляет собой преднамеренное и неприемлемое посягательство на суверенитет, единство и территориальную целостность Федеративной Республики Сомали, - приводит выдержки из заявления Сомалийское национальное информационное агентство. - Сомалиленд был и остается неотъемлемой частью Сомали. Никакое внешнее признание, от кого бы оно ни исходило, не имеет юридической силы и не изменит историческую и конституционную реальность нашей страны".

В заявлении подчеркнуто, что решение Израиля дестабилизирует ситуацию в регионе. "Подобные безответственные шаги Израиля угрожают стабильности во всем регионе Африканского Рога, - указало правительство. - Мы призываем международное сообщество осудить этот акт провокации, который поощряет сепаратизм и подрывает мирные усилия. Правительство Сомали оставляет за собой право использовать все законные средства в рамках международного права для защиты своего суверенитета. Мы предупреждаем о серьезных дипломатических и политических последствиях этого решения".

26 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.

Штат Сомалиленд находится на северо-западе Сомали и имеет выход к Аденскому заливу. Он расположен вдоль одного из самых важных мировых морских путей, ведущего к Баб-эль-Мандебскому проливу, Красному морю и Суэцкому каналу. Сомалиленд граничит с Эфиопией и Джибути. Его площадь - около 176 тыс. кв. км, что сопоставимо по размеру с Уругваем или чуть меньше Сенегала.