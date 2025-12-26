Посетивший Москву японский депутат Судзуки отметил мощь России

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, находящийся в Москве, отметил, что вид российской столицы на фоне конфликта на Украине демонстрирует "мощь России".

"Прошел год и четыре месяца с тех пор, как я последний раз был в Москве, но, глядя на [предновогоднюю] подсветку по всему городу, сложно поверять, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России", - написал он в своем блоге. Говоря о поездке в Россию, Судзуки рассказал, что в ходе встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко попросил о возобновлении возможности поездок на южные Курильские острова для их бывших японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях. Японский депутат подчеркнул, что в Москве положительно оценили его визит и встретили крайне радушно.

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Кроме того, несколько раз он встречался с Сигэру Исибой, занимавшим пост глав правительства, и обсуждал с ним в том числе связанные с Россией вопросы.

Судзуки неоднократно осуждал позицию правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США. В октябре 2023 года он посетил Россию, став первым японским депутатом, побывавшим в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Поездка без соответствующего уведомления и комментарии российским СМИ вызвали критику со стороны партии "Общество обновления Японии", членом которой он являлся. В результате Судзуки покинул ее, объяснив это разногласиями по вопросам отношений с Россией. На июльских выборах в верхнюю палату парламента он был избран депутатом от правящей ЛДП.

Судзуки не раз подчеркивал, что продолжит быть другом России независимо от критики в свой адрес и будет работать "в качестве моста между двумя странами".