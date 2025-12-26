i: Британия хочет ввести оплачиваемое военное обучение для выпускников школ

В ходе этого обучения их будут готовить к участию в вооруженных конфликтах, пишет газета

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено запустить в марте 2026 года программу оплачиваемого военного обучения для выпускников школ, во время которого их будут готовить к участию в вооруженных конфликтах. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust).

По информации издания, программа будет рассчитана на выпускников школ, которые решат воспользоваться своим правом сделать перерыв на год перед поступлением в вуз. Обычно это время используется для повышения квалификации, добровольческой деятельности, путешествий или заработка. Для начала Минобороны Соединенного Королевства планирует рекрутировать подобным образом 150 новобранцев в возрасте до 25 лет. Однако планы британских военных, которые копируют действующую в Австралии схему, более масштабны. Они подразумевают, что в будущем ежегодно таким образом в вооруженные силы будут привлекать до 1 тыс. человек, пишет i.

Как отмечается в статье, подобная подготовка, рассчитанная на 13 недель, дала бы возможность молодым британцам познакомиться с военной службой без обязательства вступать в ряды армии. Те же, кто решит остаться в рядах вооруженных сил, пройдут дополнительную подготовку и могут быть направлены для участия в военных операциях.

Размер финансирования этой программы или выплат издание не уточняет, однако пишет о том, что она задумана в ситуации угрозы, которая, по утверждениям Лондона, якобы исходит от России.

В начале декабря посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью Sky News отметил, что заявления политического руководства королевства и Европы об угрозе, которую якобы представляет Россия, вызывают беспокойство, так как увеличивают риск конфликта. Ранее глава дипмиссии указывал также на то, что агрессивная риторика в адрес России со стороны представителей британского правительства призвана отвлечь внимание населения от накопившихся социально-экономических проблем.

2 июня британские власти опубликовали стратегический обзор вопросов национальной обороны, в котором Россия была определена как "непосредственная и насущная угроза" для Лондона. На этом фоне правительство Великобритании подтвердило, что повысит расходы на оборону с нынешних 2,3% ВВП до 2,5% ВВП к 2027 году и поставит цель добиться увеличения этого показателя до 3% ВВП к 2034 году.