The Times: Карл III может совершить визит в США в 2026 году

Обсуждение поездки Его Величества "находится в продвинутой стадии", а сам визит может состояться в апреле, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

Король Великобритании Карл III © Carl Court/ Getty Images

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III и наследник британского престола принц Уэльский Уильям, как ожидается, совершат раздельные визиты в Соединенные Штаты в 2026 году. Как сообщила газета The Times, эти поездки призваны использовать авторитет королевской семьи для привлечения президента США Дональда Трампа на сторону Соединенного Королевства.

В статье говорится, что обсуждение поездки Его Величества "находится в продвинутой стадии", а сам визит может состояться в апреле. Это стало бы первым посещением Соединенных Штатов британским монархом за почти два десятилетия. Последний раз визит в США нанесла мать действующего главы государства королева Елизавета II (1926-2022). Поездка состоялась в 2007 году по приглашению президента Джорджа Буша.

Позднее в 2026 году в Соединенные Штаты должен отправиться и старший сын Карла III. Планируется, что принц Уильям посетит чемпионат мира по футболу. США проведут первенство совместно с Мексикой и Канадой с 11 июня по 19 июля. The Times предполагает, что эта поездка может совпасть с 250-летним юбилеем независимости США, которую страна отметит 4 июля 2026 года.

Оба визита должны стать платформой для продолжения дискуссий между Лондоном и Вашингтоном о заключении торгового соглашения, пишет газета. Она напоминает, что ранее в декабре США приостановили реализацию многомиллиардного технологического соглашения с Великобританией на фоне растущего недовольства в Вашингтоне ходом торговых переговоров с Лондоном. "Теперь дипломаты надеются, что королевская семья может вновь помочь поддержать на должном уровне особые отношения", - отмечается в статье. Издание подчеркивает, что официально Белый дом еще не высылал приглашений членам британской монаршей фамилии.

В сентябре Трамп стал первым зарубежным политическим деятелем, который в современной истории посетил Великобританию со вторым государственным визитом. Впервые это произошло в 2019 году во время его первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II. На этот раз его принимал Карл III, а сама программа была насыщена церемониальным протоколом, включая катание на каретах и государственный банкет.

Приглашение Трампу от имени Его Величества в феврале передал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Тогда критики премьера сразу назвали это попыткой британского правительства навести мосты с новой американской администрацией, зайдя с одной из "козырных карт", а именно дипломатического визита высшей формы.