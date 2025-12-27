Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд

Американский лидер отметил, что этот вопрос "находится на стадии изучения"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Вашингтон пока не намерен вслед за Израилем признавать Сомалиленд.

"Нет, - приводит издание его ответ на соответствующий вопрос. - Все находится на стадии изучения".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 26 декабря объявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.