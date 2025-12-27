Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня

В течение 72 часов состоится последующее заседание двустороннего механизма, сообщил Channel 3

Министр обороны Камбоджи Теа Сейха и министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит © AKP via AP

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта. Об этом сообщил таиландский телеканал Channel 3.

По итогам заседания Генерального пограничного комитета двух стран в таиландской провинции Чантхабури министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха заключили соглашение о прекращении огня. "Обе стороны совместно определили важные меры [урегулирования конфликта], включая прекращение огня, вступающее в силу после подписания совместного заявления с 12:00 (08:00 мск). Самым важным пунктом этого совместного заявления является то, что обе стороны сохранят текущий уровень присутствия своих войск в зоне конфликта, не осуществляя при этом перегруппировку и маневрирование. Наблюдение за соблюдением режима прекращения огня будет вестись в течение 72 часов, чтобы убедиться в том, что оно истинное и непрерывное. Когда ситуация нормализуется, гражданское население сможет вернуться в свои дома, после чего 18 плененных камбоджийских военнослужащих будут освобождены", - сказал министр обороны Таиланда.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.