Таиланд и Камбоджа готовы вернуться к соглашениям для урегулирования конфликта

Страны также договорились обратиться в Совместный пограничный комитет, чтобы возобновить работы по исследованию и демаркации в соответствии с существующими соглашениями для достижения прочного мира вдоль границы

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Таиланд и Камбоджа подтвердили решимость вернуться к диалогу посредством ранее достигнутых соглашений с целью урегулирования пограничного конфликта. Об этом говорится в распространенном заявлении Генерального пограничного комитета двух стран, заседание которого состоялось в таиландской провинции Чантхабури.

"Встреча подтверждает непоколебимую приверженность полному и эффективному выполнению договоренности о прекращении огня от 28 июля 2025 года, а также соглашений, достигнутых на заседаниях Генерального пограничного комитета и Совместного пограничного комитета, и других существующих соглашений между Камбоджей и Таиландом", - говорится в заявлении.

Таиланд и Камбоджа также договорились "обратиться в Совместный пограничный комитет, чтобы как можно скорее возобновить работы по исследованию и демаркации в соответствии с существующими соглашениями между двумя странами для достижения прочного мира вдоль границы". Бангкок и Пномпень будут "сотрудничать в рамках Совместной координационной целевой группы по гуманитарному разминированию". "Обе стороны подтверждают свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция)", - указано в заявлении.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун 20 октября в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений". Декларация предусматривает в том числе освобождение Таиландом 18 камбоджийских военных, плененных в ходе предыдущего раунда эскалации конфликта в июле. Как ожидается, их освобождение произойдет после соблюдения режима прекращения огня в течение ближайших 72 часов.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе столкновений погибли 23 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в результате обстрелов в Камбодже погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.