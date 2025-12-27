Reuters: европейские лидеры, Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор

По информации агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также примет участие в беседе

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его информации, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также примет участие в беседе. Разговор пройдет 27 декабря в преддверии встречи Трампа и Зеленского в США.

Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским во Флориде. Согласно документу, двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он проводит выходные.