Финский политик Мема призвал к отставке фон дер Ляйен

Санкции против экс-полковника швейцарской армии и стратегического аналитика Жака Бода являются незаконными и показывают истинное лицо Европейского Союза - чистую диктатуру, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за нарушения конвенций ЕС и принципов верховенства права.

"Санкции против Жака Бода являются незаконными и показывают истинное лицо Европейского Союза - чистую диктатуру. Европейская комиссия нарушает все конвенции ЕС и принципы верховенства права", - написал политик в X.

Мема потребовал "немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное насилие над гражданами ЕС ".

Заявление политика было произнесено на фоне введенных 15 декабря санкции ЕС против Жака Бода, экс-полковника швейцарской армии и стратегического аналитика, за якобы пророссийскую позицию и дезинформацию.