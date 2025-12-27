Глава саудовского МО призвал сепаратистов в Йемене оставить занимаемые позиции

Пришло время для Южного переходного совета на этом критическом этапе прислушаться к голосу разума и мудрости, заявил Халед бен Сальман Аль Сауд

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд © Song Kyung-Seok - Pool/ Getty Images

ДОХА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд призвал сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) оставить позиции в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра на востоке Йемена. Об этом говорится в заявлении, размещенном в X.

"Пришло время для Южного переходного совета на этом критическом этапе прислушаться к голосу разума и мудрости, отдать приоритет общественным интересам и единству, отреагировать на посреднические усилия Саудовской Аравии и ОАЭ, направленные на прекращение эскалации, вывести войска из лагерей в двух провинциях и мирно передать их силам "Щит Родины" и местным властям", - отметил глава Минобороны.

В заявлении подчеркивается, что "трагические события", начавшиеся в декабре 2025 года в Хадрамауте и Эль-Махре, привели к расколу в рядах противников хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", свели на нет жертвы, принесенные ради освобождения некоторых провинций, а также нанесли ущерб "южному вопросу". Халед бен Сальман Аль Сауд добавил, что королевство рассматривает проблему Юга в рамках любого всеобъемлющего урегулирования ситуации в Йемене, однако решение должно быть найдено путем диалога и консенсуса.

9 декабря председатель лояльного Объединенным Арабским Эмиратам ЮПС Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. В четверг МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. В пятницу близкий к ЮПС телеканал AIC выступил с утверждением, что ВВС королевства нанесли удары по позициям сепаратистов в Хадрамауте. Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией для защиты населения Хадрамаута от сепаратистов.