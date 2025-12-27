L’Antidiplomatico: Европа ведет против России когнитивную войну

Европейские страны намеренно создают образ врага, считает колумнист портала Клара Стателло

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Европейские страны ведут в информационном поле "когнитивную войну" против России и намеренно создают образ врага, считает колумнист портала L’Antidiplomatico Клара Стателло.

"Это не просто безумные новости, которые вызывают смех, или интригующие заголовки, призванные привлечь внимание. Это когнитивная война", - говорится в материале. Целью такой политики является "нормализация войны", "мобилизация европейских граждан и подчинение их мышления".

Как считает Стателло, ключевым аспектом такой политики "является конструирование противника". И эта "когнитивная архитектура" может существовать только в случае отсутствия иного мнения.

"Плюрализм точек зрения превратился в плюрализм СМИ, которые повторяют одну и ту же точку зрения. Запрет российских СМИ способствовал устранению всех точек зрения, отличных от точки зрения НАТО", - пишет Стателло. И все это для того, чтобы регламентировать общественное мнение, заключает L’Antidiplomatico.