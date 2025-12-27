Швейцарский депутат: Запад веками использует фейки, чтобы оправдать атаки на РФ

Первым сфабрикованном документом, в котором России приписывалось стремление "завоевать Запад и установить гегемонию в Европе", было так называемое завещание Петра Великого, отметил Ги Меттан

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Страны Запада веками используют фальсифицированные документы, для того чтобы оправдать атаки на Россию и ликвидировать в ее лице крупного конкурента. Такое мнение выразил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

По его словам, первым сфабрикованном документом, в котором России приписывалось стремление "завоевать Запад и установить гегемонию в Европе", было так называемое завещание Петра Великого. Этот полностью вымышленный документ появился в середине XVIII века и, вероятно, хранился в тайных архивах французских монархов. Впервые он был опубликован в 1812 году Шарлем-Луи Лезюром, главным пропагандистом Наполеона Бонапарта, чтобы "оправдать вторжение в Россию в глазах французского общественного мнения". По словам Меттана, история продолжилась после разгрома Франции, когда по итогам Венского конгресса 1815 года "двумя главными державами Европы стали Великобритания и Россия".

"Британцы были очень довольны, что российский царь помог им разбить Наполеона, - заявил политик в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies. - Но, скажем так, как только Наполеон оказался на острове Святой Елены, для Британской империи возникла новая проблема - появление соперника. Делить плоды победы над Наполеоном с другой державой, Россией, Лондон не собирался".

Как следствие, сразу после 1815 года Великобритания "начала своего рода предхолодную войну против России", считает Меттан. В частности, поддельное "завещание Петра Великого" было переведено на английский язык и опубликовано, а в британской прессе стали появляться "материалы, изображающие Россию как деспотичное, империалистическое и опасное государство". Политик подчеркнул, что речь идет о тех же самых "нарративах, которые можно встретить и в современных СМИ", с утверждениями о стремлении России "вторгнуться и завоевать" Европу. В 1853 году эта пропаганда вылилась в Крымскую войну, когда "британские войска вместе с французами и итальянцами были направлены в Крым для войны против России и российского царя".

Политик отметил, что "завещание" официально было признано фальшивкой лишь в 1877 году, после того, как Франция оказалась изолированной на континенте и всерьез опасалась усиления Германии после поражения во франко-прусской войне 1870-1871 годах. "Потенциальные союзники были ограничены: Австро-Венгрия была ослаблена, Италия еще не была полностью объединена, а Великобритания оставалась конкурентом на море", - подчеркнул Меттан. В результате Франция решила превратить Россию из врага в союзницу, сблизилась и заключила с ней союз, напомнил он.

"В этих условиях спустя несколько лет историки как по волшебству объявили, что "завещание" было подделкой, а русские, возможно, не так уж опасны, как считалось несколько лет назад", - добавил он.