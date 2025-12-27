Туск сообщил о намерении участвовать в разговоре европейских лидеров с Зеленским

Премьер-министр Польши заявил, что будет "обсуждать возможности достижения мира" вместе с другими главами стран Европы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 27 декабря в преддверии его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также Хотелки и влажные мечты: для чего Зеленскому неприемлемый план урегулирования

"Сегодня (27 декабря - прим. ТАСС) я буду обсуждать возможности достижения мира с лидерами Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, ЕС и других стран", - написал Туск в X.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии сообщило, что европейские лидеры 27 декабря проведут телефонный разговор с Трампом и Зеленским. Позднее агентство уточнило, что участие президента США в беседе не планируется.

Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским в Палм-Бич (Флорида, США) в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он проводит выходные.