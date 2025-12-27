Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

Радикальные левые используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания в стране большого числа нелегальных иммигрантов, чтобы выигрывать на выборах, заявил бизнесмен

Редакция сайта ТАСС

Илон Маск © Samuel Corum/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут стать однопартийной страной и утратить демократию из-за того, что радикально настроенные левые политики потворствуют нелегальной миграции. Такое мнение выразил бизнесмен Илон Маск.

"Радикальные левые уже давно используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания в стране большого числа нелегальных (и в ряде случаев легальных) иммигрантов, чтобы выигрывать на выборах и превратить Америку в однопартийное государство, уничтожив подлинную демократию. Чем дольше наблюдаешь за этим, тем больше ужасаешься тому, на что идут твои налоги, и тому, что, если этот процесс не остановить, твой голос не будет иметь никакого значения", - написал миллиардер на своей странице в X.

Маск полагает, что такая же ситуация "складывается в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации американский лидер подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. Политические оппоненты Трампа обвиняют его администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов.