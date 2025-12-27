В ЦАР заявили, что у зумеров в стране низкая протестная активность

Представители поколения Z полностью поддерживают политику действующего президента Фостен-Арканжа Туадера, заявил министр спорта и молодежной политики республики Эритье Доненг

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 27 декабря. /ТАСС/. Представители поколения Z в Центрально-Африканской Республике полностью поддерживают политику действующего президента Фостен-Арканжа Туадера, поэтому в случае его победы на выборах протесты с их стороны исключены. Об этом заявил ТАСС министр спорта и молодежной политики республики Эритье Доненг.

"Касательно поколения Z: в отличие от Мадагаскара [где зумеры стали основной движущей силой протестов] в ЦАР это движение поддерживает нашего президента Туадера. Молодежь сейчас активно вовлечена в государственные дела. Мы также набираем молодежь и в вооруженные силы. В течение 10 лет правления Туадера было много сделано не только для страны в целом, но и конкретно для молодежи. Вся молодежь поддерживает нашего президента во многом потому, что президент восстановил безопасность в стране", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, насколько оппозиционно настроены молодые люди в ЦАР.

В местном сегменте соцсетей активно распространяется хэштег GenZpourTouadera (поколение Z за Туадера - прим. ТАСС).

Массовые протесты, в которых участвовала преимущественно молодежь, начались на Мадагаскаре 25 сентября. Первоначально организаторы акций, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что выступают против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения, однако затем они начали выдвигать политические требования, в том числе добивались отставки президента Андри Радзуэлины. Позднее к протестующим присоединились военные.

Президентские выборы пройдут в ЦАР 28 декабря. Они проходят в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок. Одновременно с президентскими в ЦАР будут проходить выборы в парламент и местные органы власти.