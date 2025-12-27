В ЦАР пройдут всеобщие выборы

Правом голоса в стране обладают почти 2,4 млн человек, которым предстоит избрать президента, депутатов парламента и представителей местных органов власти

НАЙРОБИ, 28 декабря. /ТАСС/. Всеобщие выборы пройдут в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Правом голоса в стране обладают почти 2,4 млн человек, которым предстоит избрать президента, депутатов парламента и представителей местных органов власти.

Для проведения голосования в ЦАР организованы 6,7 тыс. избирательных участков, которые будут открыты с 6:00 по 18:00 по местному времени (8:00-20:00 мск).

На должность главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то будет проведен второй тур.

Эксперты считают, что наибольшие шансы на победу имеет именно Туадера, баллотирующийся от левоцентристской партии "Движение "Объединенные сердца" (ДОС). Его предвыборная программа была основана на достижениях первых двух президентских сроков, включающих укрепление государственной власти, улучшение ситуации с безопасностью, стабилизацию экономики, достижение мирных договоренностей с вооруженными группировками и возвращение под контроль правительства значительной части территории. Действующий президент настаивает, что его переизбрание необходимо для продолжения начатых преобразований. Его основными конкурентами являются бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле (1999-2001) и Анри-Мари Дондра (2021-2022).

Параллельно граждане ЦАР смогут избрать и членов однопалатного парламента - Национальной ассамблеи (НА), состоящей из 140 депутатов. Срок действия депутатского мандата составляет также семь лет с возможностью переизбрания. За места в парламенте борются 685 кандидатов, почти половина из них - независимые, остальные - выдвиженцы от более чем 40 партий. Большинство мандатов, по мнению наблюдателей, вновь, как и после выборов в 2020-2021 гг., получит ДОС (в действующем составе парламента занимает 61 место).

При активной поддержке России

При Туадере ЦАР значительно укрепила отношения с РФ. В стране работают российские военные специалисты, которые помогают в борьбе с повстанческими группировками, участвуют в разоружении боевиков, занимаются подготовкой военнослужащих и обеспечивают безопасность на различных мероприятиях, в том числе с участием президента.

Ранее посольство РФ в Банги сообщило ТАСС, что Россия принимает "самое деятельное участие" в подготовке всеобщих выборов в ЦАР. Как отметили в диппредставительстве, в координации с сектором безопасности - армией, полицией, жандармерией - идет развертывание подразделений с учетом размещения избирательных участков, взяты под контроль основные транспортно-логистические узлы. Также продолжается разоружение и демобилизация боевиков и зачистка территории страны от остатков наиболее непримиримых незаконных вооруженных формирований. В посольстве выразили уверенность, что выборы пройдут успешно и народ ЦАР непременно сделает суверенный и правильный выбор, который будет признан международным сообществом.

Развивается сотрудничество РФ и ЦАР и в других сферах, в том числе в области здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства, ветеринарии. Эксперты уверены, что при победе Туадеры курс на сближение с Россией продолжится.

Поддержка ООН и более 1,7 тыс. наблюдателей

Активную поддержку в проведении выборов оказывает и Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации (MINUSCA), развернутая в ЦАР в 2014 году и включающая около 14 тыс. военных и 3 тыс. полицейских. Ее специалисты также будут охранять избирательные участки. Кроме того, миссия способствовала транспортировке воздушным транспортом дополнительных подразделений войск ЦАР в отдаленные регионы страны для обеспечения безопасности выборов.

Как сообщила Национальная избирательная комиссия ЦАР, на выборах будут работать около 1,7 тыс. местных и международных наблюдателей, в том числе из Африканского союза, Европейского союза, региона Великих озер, Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) и других партнерских организаций.

Обеспечение безопасности - в приоритете

Обеспечение безопасности на выборах является одним из приоритетов руководства ЦАР с учетом того, что сразу после выборов в декабре 2020 года в стране произошла попытка госпереворота силами "Коалиции патриотов за перемены". Тогда российские инструкторы оказали поддержку национальной армии ЦАР, что позволило отбить атаки боевиков.

По оценкам властей, ситуация перед этими выборами гораздо более стабильная, чем пять лет назад. "По сравнению с 2020 годом, когда стране приходилось противостоять атакам вооруженных группировок, которые хотели нарушить нормальное проведение выборов, мы думаем, что все происходит в относительном спокойствии", - заявил ТАСС первый вице-спикер Национальной ассамблеи Эварист Нгамана.

В свою очередь советник по безопасности президента ЦАР Дмитрий Подольский отметил, что военнослужащие армии ЦАР благодаря прохождению подготовки у российских инструкторов перестали повсеместно бросать свои позиции, как это было в 2020 году, и научились держать оборону. Он также подчеркнул, что армия ЦАР сейчас полностью контролирует территорию страны. По словам Подольского, периодически боевики заходят со стороны Судана и Чада, но их быстро выявляют и уничтожают. В частности, в конце декабря российскими специалистами совместно с армией ЦАР в непосредственной близости от границы с Чадом и Суданом были обнаружены и ликвидированы две базы боевиков, прибывших для дестабилизации ситуации перед выборами.