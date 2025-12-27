В непризнанном Косове пройдут парламентские выборы

В борьбе за 120 мандатов участвуют 24 политических субъекта, которые выдвинули в общей сложности 1 180 кандидатов в депутаты

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Досрочные выборы в парламент пройдут в самопровозглашенном Косове. В борьбе за 120 мандатов участвуют 24 политических субъекта, выдвинувшие в общей сложности 1 180 кандидатов в депутаты.

Согласно данным центральной избирательной комиссии края, общее число граждан с правом голоса в рамках нынешнего избирательного процесса составляет 2 076 290. Из них 1 999 204 будут голосовать на территории Косова, еще 77 086 - за рубежом. Голосование внутри края пройдет в 948 избирательных центрах, где будут открыты 2 614 избирательных участков. Пункты голосования будут работать с 07:00 до 19:00 (с 09:00 до 21:00 мск).

Выборы носят внеочередной характер и были назначены после того, как парламент в течение нескольких месяцев не смог сформировать устойчивое правительство. Политический кризис привел к роспуску законодательного органа и повторному голосованию. Фаворитом кампании считается движение "Самоопределение" премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти. Вместе с тем эксперты не исключают, что и по итогам нынешних выборов формирование парламентского большинства может потребовать сложных коалиционных переговоров. Основными оппонентами движения выступают Демократическая партия Косова и Демократический союз Косова.

Отдельное значение выборы имеют для сербской общины, за которой в парламенте зарезервированы 10 из 120 мандатов. К участию в голосовании допущен "Сербский список" - крупнейшая партия косовских сербов. Орган, рассматривающий связанные с выборами жалобы, 5 декабря отменил решение ЦИК в Приштине и обязал зарегистрировать партию после разбирательства вокруг ее допуска к выборам. Ранее представители "Сербского списка" вернулись к управлению четырьмя муниципалитетами на севере края по итогам муниципальных выборов. Это произошло впервые с 2022 года, когда сербские представители покинули органы власти в знак протеста против решений косовоалбанской администрации в Приштине.

В Белграде неоднократно заявляли, что итоги нынешних выборов будут напрямую влиять на положение сербов в Косове и Метохии. Сербские власти подчеркивают, что участие "Сербского списка" рассматривается как инструмент сохранения политического представительства и продолжения социальной и финансовой поддержки региона.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также 5 государств Евросоюза.