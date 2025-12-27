В Мьянме пройдет первый тур всеобщих парламентских выборов

Второй и третий этапы пройдут 11 и 25 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 28 декабря. /ТАСС/. Первый из трех туров всеобщих парламентских выборов пройдет в Мьянме. Голосование призвано определить состав двух палат Ассамблеи Союза (парламента) - Собрания народных представителей (нижняя палата) и Собрания национальностей (верхняя палата), а также региональных законодательных органов. Второй и третий этапы выборов пройдут 11 и 25 января 2026 года.

По данным газеты The Global New Light of Myanmar, в республику прибыли группы международных наблюдателей из России, Китая, Индии и Вьетнама. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол.

Из-за последствий гражданского конфликта, который вспыхнул после военного переворота 1 февраля 2021 года, избирательный процесс будет организован в 265 из 330 районах страны. На первом этапе голосование состоится в 102 районах, на втором - в 100, на третьем - в 63. В выборах примут участие более 5 тыс. кандидатов от 57 политических партий, из них 6 участвуют в общенациональном голосовании, а остальные - в пределах одного региона или штата. В Ассамблее Союза вакантны 664 места - 440 в нижней палате и 224 в верхней. Согласно конституции 2008 года, 25% мест в парламенте зарезервированы для военнослужащих. После завершения третьего тура новый парламент должен собраться в течение 90 дней, чтобы выбрать председателей обеих палат, а после президента в качестве главы государства, который затем сформирует правительство.

В предыдущий раз парламентские выборы проводились в Мьянме в ноябре 2020 года. Победу на них одержала находившаяся у власти с 2015 года левоцентристская партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Военные Мьянмы заявили о масштабных фальсификациях в пользу НЛД и сместили гражданское правительство на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Затем в стране разразился гражданский конфликт между вооруженными силами и этническими группировками, в результате чего, по данным ООН, более 3,6 млн жителей стали внутренне перемещенными лицами.

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн ранее заявил, что правительство стремится провести справедливые парламентские выборы, чтобы урегулировать гражданский конфликт в стране политическими средствами. Наблюдатели в регионе считают, что победу одержит поддерживаемая военными правая Партия солидарности и развития Союза (USDP), которая уже побеждала на выборах в 2010 году, когда в стране появилось гражданское правительство после 20 лет правления военных. Всего же за последние 35 лет в Мьянме парламентские выборы проводились четыре раза, однако только в 2010 и 2015 по их итогам были сформированы кабинеты министров.