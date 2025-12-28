Эквадор планирует получить свой первый ядерный реактор в ближайшие 10 лет

Появится специальный орган, который будет заниматься реализацией ядерной программы, сообщило министерство окружающей среды и энергетики страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Эквадора поставило цель ввести в эксплуатацию свой первый ядерный реактор в течение 10 лет. Об этом сообщило министерство окружающей среды и энергетики страны.

Ведомство объявило, что в Эквадоре будет создан специальный орган, который будет заниматься реализацией ядерной программы страны. "Он станет площадкой межведомственной координации, на которой будут взаимодействовать все государственные структуры, задействованные в ядерной программе, и возьмет на себя техническое руководство процессом вплоть до ввода в эксплуатацию первого ядерного реактора Эквадора, RNE1, ориентировочно в ближайшие десять лет", - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что Эквадор уже видит "интерес со стороны других стран и ведущих компаний в ядерной отрасли". "Реализация ядерной программы позволит в средне- и долгосрочной перспективе оценить возможность внедрения ядерных технологий для чистой и стабильной выработки электроэнергии, включая модульные реакторы, как стратегическое дополнение к национальной системе энергоснабжения", - добавило ведомство.