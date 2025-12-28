Ассоциация по фактчекингу выявила фейк оппозиции ЦАР про президента страны

В фейке говорилось, что Фостен-Арканж Туадера якобы не имел права баллотироваться на пост главы государства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN) разоблачила фейк оппозиции ЦАР про президента страны Фостен-Арканжа Туадера о том, что он якобы не имел права баллотироваться на пост главы государства. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации.

"Фейк: Фостен-Арканж Туадера (Faustin-Archange Touadera) не имел права баллотироваться в президенты ЦАР из-за несоответствия своего происхождения требованиям законодательства. Об этом заявил лидер НПО "Наблюдательный совет демократического управления" (ODG) Элизе Нгемале (Elys e Ngu mal ) в петиции, направленной в Конституционный суд страны, - обратили внимание в ассоциации. - Опровержение: Нгемале ссылается на статью 65 Семейного кодекса ЦАР, согласно которой имя Туадера означает, что отец неизвестен, "поскольку его отец неизвестен, его происхождение неоднозначно. Его имя на его родном языке означает ребенка, которого бросили его дяди по материнской линии".

При этом статья 65 Семейного кодекса ЦАР гласит: "Выбор имени свободен. Имя может происходить от имени отца, матери, любого из предков по восходящей линии или свойственников (родственников по жене). Оно может выражать эпоху, событие, чувство, идею или традицию". Таким образом, указанная статья "закрепляет традиционную африканскую систему имянаречения, которая значительно отличается от западной, в ЦАР имя часто не просто ярлык, а "описательная характеристика" обстоятельств рождения или качеств ребенка". "Биография Туадера хорошо известна. Он родился в 1957 году в Банги в семье водителя и фермера. Его родители происходят из Дамары, к северу от столицы. У президента есть четкая родословная, и его отец официально признан в его биографических данных", - отметили в GFCN.

"Попытка оппозиции ссылаться на конституцию для обоснования необходимости отвода Туадера как выходца из "рода, не проживающего в ЦАР" также не выдерживает критики, - указали в ассоциации. - Решение Конституционного суда допустить Туадера до выборов подтвердила несостоятельность доводов его оппонента".