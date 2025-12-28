Baidoa Online: Сомали отзывает посла в Индии, выходца из Сомалиленда

НАЙРОБИ, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Сомали распорядилось о срочном отзыве посла в Индии, выходца из полуавтономного региона Сомалиленд. Об этом сообщил информационный портал Baidoa Online.

По данным интернет-издания, дипломату Абдирахману Одаваа предписано вернуться в Могадишо не позднее 29 декабря. Министерство иностранных дел Сомали официально уведомлено о его отзыве. Решение принято на фоне признания Израилем независимости Сомалиленда.

Источники указывают, что посол обвиняется в содействии установлению прямых отношений между Сомалилендом и Индией, а также в деятельности, выходящей за рамки дипломатического мандата, предоставленного ему федеральным правительством, и, предположительно, связанной с регионом его происхождения.

Параллельно администрация президента Сомали начала проверку других послов, работающих за границей и имеющих происхождение из Сомалиленда.

26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании его страной Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете. Многие африканские страны уже осудили действия Израиля и подчеркнули, что поддерживают единство и независимость Сомали.

Сомалийское правительство заявило, что признание Сомалиленда подрывает суверенитет и территориальную целостность страны и представляет угрозу региональной стабильности.