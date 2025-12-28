Il Fatto quotidiano: решение ЕС о кредите стало поражением Зеленского

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Решение ЕС в пользу кредита Киеву вместо экспроприации российских активов стало политическим поражением для Владимира Зеленского и его европейских партнеров. Об этом пишет газета Il Fatto quotidiano.

"Решение Брюсселя (о новом европейском займе) страхует бюджет [Украины] на 2026 год. С технической точки зрения это облегчение, но с политической - поражение Зеленского и его европейских сторонников, которые обещали заставить платить Москву, а на деле остановились на компромиссе", - пишет издание.

Газета подводит итоги года, отмечая, что 2025 год стал "худшим" для Украины после выволочки в Белом доме, что "загнало в угол Зеленского", и прекращения американской поддержки, а также неудач на фронте и коррупционного скандала.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа.