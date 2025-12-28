Telegraph: обыски НАБУ стали ударом для Зеленского перед встречей с Трампом

Источники газеты утверждают, что фигуранты расследования бюро являются действующими депутатами, которые обвиняются во взяточничестве

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Обыски Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в связи разоблачением преступной группы депутатов Рады ударили по позициям Владимира Зеленского в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Такое мнение в субботу выразила британская газета The Daily Telegraph.

Возобновление коррупционного скандала в Киеве может подорвать легитимность Зеленского в момент, когда ему необходимо заручиться поддержкой Трампа по важнейшим вопросам, включая территориальный статус Донбасса в мирном плане, отмечает газета.

Источники The Daily Telegraph утверждают, что фигуранты расследования НАБУ являются действующими депутатами, которые обвиняются во взяточничестве с целью достижения необходимых результатов голосования в парламенте.

Ранее в НАБУ сообщили о разоблачении группы депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что следственные действия проходят в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и что у сотрудников НАБУ "возникли вопросы" к председателю комитета по вопросам транспорта Юрию Киселю - другу совладельца компании "Квартал 95" Сергея Шефира и Владимира Зеленского.

В свою очередь издание "Страна" указывает, что обыски также проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95".