Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос прямой торговли

Баку и Ереван пойдут по пути институционализации мира, сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 28 декабря. /ТАСС/. Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос налаживания прямой торговли. Об этом в интервью Общественной телекомпании Армении сообщил глава МИД страны Арарат Мирзоян. "И этот вопрос в том числе", - сказал министр.

"Полагаю, чем дальше мы пойдем по пути институционализации мира, чем дальше отойдут в сторону психологические сложности, имеющиеся среди нашего общества, чем дальше мы продвинемся в сотрудничестве на основе опыта, тем более реалистичными станут такие сценарии", - отметил Мирзоян.