Трамп отверг предположения о том, что РФ не настроена серьезно на мир на Украине

Президент США указал на удары Киева по российской территории

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование украинского конфликта, и указал на удары Киева по РФ.

"Нет, он очень серьезен", - сказал глава вашингтонской администрации, имея в виду настрой президента России Владимира Путина на урегулирование. "Я думаю, Украина тоже провела очень мощные атаки", - добавил Трамп, комментируя нанесение российскими войсками ударов по объектам военной промышленности Украины. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов в начале встречи с Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).