"Путин и Зеленский хотят мира". Главное из заявлений Трампа

Американский лидер во время встречи с Владимиром Зеленским сделал несколько заявлений о возможной сделке по Украине, роли Европы в обеспечении безопасности и намерении продолжить контакты с Россией

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине и дальнейшие шаги Вашингтона.

Американский лидер сделал несколько заявлений о возможной сделке, роли Европы в обеспечении безопасности и намерении продолжить контакты с Россией.

ТАСС собрал ключевые высказывания президента США.