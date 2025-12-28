"Путин и Зеленский хотят мира". Главное из заявлений Трампа
Редакция сайта ТАСС
18:58
Президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине и дальнейшие шаги Вашингтона.
Американский лидер сделал несколько заявлений о возможной сделке, роли Европы в обеспечении безопасности и намерении продолжить контакты с Россией.
ТАСС собрал ключевые высказывания президента США.
- Американский лидер заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят мира на Украине.
- Президент США считает, что страны Европы будут в значительной степени вовлечены в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта. По его словам, будет заключено соглашение о безопасности, европейские страны "будут активно участвовать в обеспечении защиты".
- Трамп отверг предположения о том, что Москва не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по РФ. "Я думаю, Украина тоже провела очень мощные атаки", - добавил он.
- Американский лидер заявил, что урегулирование на Украине дало бы значительные экономические выгоды Киеву.
- Решение о дальнейших действиях с замороженными в Европе российскими активами пока не принято, сообщил президент США.
- Трамп выразил уверенность в том, что усилия Вашингтона, направленные на содействие преодолению конфликта на Украине, высоко оцениваются и Москвой, и Киевом. По его словам, "обе страны хотят, чтобы конфликт завершился".
- Президент США отметил, что не устанавливает крайних сроков в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.
- Урегулирование конфликта на Украине может пойти "очень быстро", считает Трамп.
- Трамп выразил уверенность в том, что уже имеются контуры сделки по Украине. Он отметил, что она "хороша для Украины и хороша для всех".
- Американский лидер считает, что процесс урегулирования на Украине находится на заключительной стадии. По его словам, "это или закончится, или будет продолжаться долгое время, погибнут еще миллионы людей".
- Трамп сообщил, что намерен позвонить Путину по завершении нынешней встречи с Зеленским: "Мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные".