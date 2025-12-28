Трамп: урегулирование на Украине находится на финальных этапах

Конфликт или закончится, или будет идти долгое время, считает президент США

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что процесс урегулирования на Украине находится уже на заключительной стадии.

"Мне кажется, мы находимся на финальных этапах переговоров. Посмотрим. Иначе это (украинский конфликт - прим. ТАСС) будет идти долгое время. Это или закончится, или будет [продолжаться] долгое время, и погибнут еще миллионы людей, миллионы. Никто этого не хочет", - сказал американский лидер, принимая в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) Владимира Зеленского.