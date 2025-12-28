FT: разговор Трампа с Путиным вызвал панику в окружении Зеленского

Источник британской газеты сообщил, что "это не сулит ничего хорошего"

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в преддверии встречи с Владимиром Зеленским вызвал панику в украинской верхушке. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Это не сулит ничего хорошего, - сказал собеседник издания, близкий к Зеленскому. - Теперь будет тяжело".

FT также отметила, что некоторые советники Зеленского выступали против его встречи с Трампом, памятуя о фиаско в Овальном кабинете Белого дома в феврале. Согласно источникам газеты, опасения были вызваны тем, что переговоры могут обернуться катастрофой для Зеленского. Издание не уточнило, что имеется в виду.

28 декабря Трамп сообщил о том, что провел с Путиным телефонный разговор, который стал первым с 16 октября и девятым с начала года. Беседа, как уточнил президент США, прошла в преддверии его встречи с Зеленским в штате Флорида. Американский лидер оценил разговор с Путиным как "очень хороший и продуктивный".