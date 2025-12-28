МИД Армении: республика не проводит курс на разрыв связей с Россией

Глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян призвал не искать тайную повестку по вытеснению РФ в углублении отношений с США или ЕС

ЕРЕВАН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Армении не проводят курс на разрыв связей с Россией. Об этом в интервью Общественной телекомпании Армении заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

"У правительства нет повестки вытеснения России из Армении, разрыва политических, экономических и иных связей. Такой повестки нет, такая политика не ведется, - подчеркнул Мирзоян. - Когда мы углубляем отношения с США или ЕС, не нужно искать в этом цели, тайной повестки по вытеснению России".