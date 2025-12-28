СОМБ: российские инструкторы обеспечили безопасное проведение выборов в ЦАР

Директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов отметил, что благодаря работе по обеспечению безопасности голосование на участках прошло без инцидентов

БАНГИ /ЦАР/, 28 декабря. /ТАСС/. Выборы в столице Центрально-Африканской Республики и регионах прошли без происшествий благодаря российским специалистам, обеспечивавшим безопасность голосования, сообщил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"Бесперебойная работа и строгое соответствие процедурным нормам на участках - это результат ответственной работы местных избирательных комиссий. А атмосфера спокойствия и полное отсутствие инцидентов, позволившее гражданам без страха прийти на участки, - прямое следствие эффективных действий сил по обеспечению безопасности, в том числе работа СОМБ. Профессиональная работа российских инструкторов на земле стала важным условием для мирного и упорядоченного волеизъявления", - сказал Иванов.

Он добавил, что за прошедший год российские специалисты совместными усилиями с армией ЦАР разоружили тысячи боевиков, что создало "фундаментальные предпосылки для сегодняшнего спокойствия и развития страны".

"Мы с удовлетворением отмечаем, что международные наблюдатели подтверждают соответствие процесса всем правовым нормам и отсутствие серьезных нарушений. Высокая явка - это лучший ответ на любые попытки дестабилизации и прямое следствие возвращения доверия людей к собственной безопасности и к руководству страны. Отдельные технические сложности, которые иногда возникают в ходе столь масштабного мероприятия, не смогли помешать общей картине порядка и законности", - напомнил Иванов.

Директор СОМБ отметил, что международные наблюдатели подтверждают соответствие процесса всем правовым нормам, отсутствие серьезных нарушений и высокую явку избирателей, которая говорит о безопасности и доверии людей госинститутам республики.

28 декабря в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. Выборы президента проходят в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок.