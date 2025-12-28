Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

Президент республики указал, что власти удовлетворили ключевое требование участников протестных акций

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в 2026 году, и заявил, что власти удовлетворили ключевое требование участников демонстраций протеста.

"Мы приняли их главное требование - скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы", - сказал Вучич, выступая перед гражданами у здания парламента в Белграде.

Глава государства убежден, что внеочередные выборы станут политическим ответом на действия манифестантов. "Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы победим их в каждом месте в Сербии", - подчеркнул он.