Эксперт Карден: переговоры Трампа и Зеленского стали по ключевым вопросам пустышкой

Встреча обернулась невнятными обещаниями, такое мнение высказал ТАСС бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества
00:09

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обернулись "невнятными обещаниями", стали пустышкой по ключевым вопросам. Такое мнение высказал ТАСС отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.

"Состоявшиеся в эти выходные переговоры в Майами <...> обернулись невнятными обещаниями, заверениями в обеспечении прогресса и возможностью для Зеленского попозировать перед фотокамерами с президентом Трампом. Иными словами, все ровно то же самое, что и было прежде", - убежден Карден, являющийся в настоящее время старшим советником общественного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией.

"Как отметила в своем отчете о воскресной [итоговой] пресс-конференции Трампа и Зеленского [британская вещательная корпорация] Би-би-си, "территории Украины и контроль над ними, по словам президента США, остаются самым сложным нерешенным вопросом, и ни тот, ни другой лидер не предложили пути вперед к решению проблемы, за исключением [подтверждения намерения] встретиться вновь". Это хорошо обобщает суть дела. Еще один пирожок ни с чем", - заявил политолог. Американский комитет за согласие между Соединенными Штатами и Россией базируется в Нью-Йорке.

Трамп принял 28 декабря Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Хозяин Белого дома признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Вместе с тем, он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу главы администрации США, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил также, что договоренности вообще не удастся достичь. 

