Трамп напомнил Зеленскому о произошедшей между ними перепалке в Белом доме

Процесс мирного урегулирования по Украине шел с переменным успехом и у США были разные противоречия с обеими сторонами, сообщил американский лидер

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) напомнил о произошедшей между ними словесной перепалке в Белом доме в феврале 2025 года.

Американский лидер сообщил, что процесс мирного урегулирования по Украине шел с переменным успехом и у США были разные противоречия с обеими сторонами. "Теперь мы гораздо ближе, чем когда-либо прежде. Причем с обеими сторонами. Иногда он (Зеленский - прим. ТАСС) был близок, а президент [России Владимир] Путин - нет, потом президент Путин был близок, а он - нет. Вы видели это в Белом доме", - сказал он журналистам, показав на Зеленского пальцем.

"Но я думаю, что они оба хотят, чтобы это (урегулирование кризиса на Украине - прим. ТАСС) произошло", - резюмировал Трамп.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент США Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Трамп на этой встрече также пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Глава вашингтонской администрации тогда заявил, что у Украины "нет козырей" в конфликте, а Зеленский не мог бы быть "крутым парнем" без поддержки США.