ЦТАК: Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет

Регулярная проверка происходят в рамках ответственного использования права на самозащиту, сообщило агентство

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пуском стратегических крылатых ракет на Желтом море 28 декабря. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракеты поразили цель, пролетев по специальной траектории 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунд соответственно. "Товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение. По его словам, результат учений является практическим подтверждением и яркой демонстрацией абсолютной надежности нашего потенциала по нанесению стратегического контрудара", - передает ЦТАК.

Лидер КНДР подчеркнул, что регулярная проверка готовности к оперативному реагированию сил ядерного сдерживания и демонстрация их мощи происходят в рамках ответственного использования права на самозащиту. "Товарищ Ким Чен Ын заверил, что наша партия и правительство и впредь будут прилагать все усилия к безостановочному развитию ядерных боевых сил", - сообщает агентство.

Южнокорейские военные заявили, что зафиксировали запуск нескольких ракет около 08:00 по местному времени (02:00 мск) в воскресенье из окрестностей Пхеньяна. В Сеуле допустили возможность еще одного подобного запуска. 24 декабря председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейших зенитных ракет на Японском море. Запуск крылатых ракет в отличие от баллистических не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН.