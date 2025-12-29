Трамп: развитие торговли между РФ и США принесло бы большую выгоду

Этому помешали демократы, сообщил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Развитие торгово-экономических отношений между Россией и США принесло бы большую выгоду, однако этому помешали демократы. Об этом заявил 29 декабря американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Читайте также Прогресс в урегулировании и возможная новая встреча с Путиным. Главные заявления Трампа

"Между нами не было войн, не было проблем, но мы не могли вести торговлю в значительных объемах и делать что-то подобное", - отметил Трамп, говоря о последствиях того, что во время его первого срока на посту президента США демократы выступали с заведомо ложными утверждениями о вмешательстве России в выборы, а также о его "сговоре" с Москвой. "И это очень жаль, поскольку торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них отличные земли, отличные полезные ископаемые и прочее. И у нас есть то, чего они очень хотят", - сказал Трамп.

"Это все было выдумками, - подчеркнул глава вашингтонской администрации, говоря об упомянутых утверждениях демократов. - Но из-за этого мы не могли по-настоящему вести дела с Россией, а Россия не могла вести дела с нами".

"Не забывайте, что мы вместе прошли через домыслы, касающиеся России, России, России", - напомнил Трамп, имея в виду главу российского государства Владимира Путина. "Он звонил мне, я звонил ему и говорил: "Вы можете поверить в то, что они выдумывают?" И выяснилось, что мы были правы. Они все это выдумали", - добавил Трамп, имея в виду утверждения демократов и ряда американских СМИ.

"Он хочет, чтобы это произошло", - отметил Трамп, говоря о настрое президента России Владимира Путина на урегулирование конфликта на Украине. "Он сказал мне это очень решительно, и я ему верю", - подчеркнул американский лидер.