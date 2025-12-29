News 24: в начале января у берегов ЮАР пройдут учения с участием кораблей России

По данным портала, проведение учений ожидается 6-9 января

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения КНР, России и ЮАР Mosi 3 ("Дым-3") пройдут в акватории Южной Атлантики в начале января 2026 года с участием ВМС Ирана. Об этом сообщил южноафриканский портал News 24 со ссылкой на источники.

По их словам, проведение учений ожидается 6-9 января. Они пройдут вблизи мыса Доброй Надежды у Кейптауна. В маневрах впервые примут участие боевые корабли Ирана. Они уже находятся в открытом море и в ближайшее время должны зайти в порт Кейптауна.

Учения проводятся под оперативным управлением КНР. В заключительной фазе к ним могут присоединиться корабли Индонезии и Эфиопии, отмечает портал.

Первоначально Mosi 3 должны были пройти с участием ЮАР, РФ и КНР в ноябре, однако их сроки были перенесены из-за саммита Группы двадцати. Он прошел в конце ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.

Первые совместные военно-морские учения КНР, РФ и ЮАР Mosi состоялись в ноябре 2019 года в Атлантическом океане вблизи Кейптауна. Вторые по счету прошли в феврале 2023 года в Индийском океане к северу от города Дурбан.