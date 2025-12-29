Эксперт Степанов: атомный подводный ракетоносец КНДР укрепит баланс сил в АТР

По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, подводные ракетоносцы КНДР также способны обеспечивать сдерживание США и в отношении военного сценария розыгрыша "тайваньской карты"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Постановка на боевое дежурство атомного подводного ракетоносца позволит КНДР патрулировать дальнюю морскую зону, обеспечивая баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"КНДР в стремлении укрепить региональный баланс сил и выстроить дополнительный заградительный инструментарий против Тихоокеанского командования США и их региональных сателлитов вводит в строй первый атомный подводный ракетоносец из будущей тихоокеанской эскадры в составе Восточного флота, что позволяет обеспечивать постоянное дежурство в достаточно глубоком Японском море и дальней морской зоне", - сказал эксперт.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило о посещении лидером КНДР Ким Чен Ыном судостроительной верфи в Пондэ, где он ознакомился с ходом финальных работ над новой атомной субмариной водоизмещением около 8,7 тыс. тонн.

По оценкам южнокорейских экспертов, субмарина способна нести от 6 до 12 баллистических ракет "Пуккыксон-5А" дальностью до 4,5 тыс. км с боевой частью в сотни килотонн. Лодка предположительно будет вооружена 10 крылатыми ракетами "Хвасаль" дальностью до 2 тыс. км, способными нести ядерную боеголовку "Хвасан-31" мощностью порядка 10 кт. Конструкция корпуса может включать противосонарное покрытие, а также оснащена протяженными антеннами гидроакустического комплекса.

По мнению Степанова, до реализации концепции развития атомного подводного флота, наземные пусковые комплексы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) КНДР были достаточно уязвимы для упреждающего обезоруживающего удара со стороны США. Теперь же подводные невидимки, оснащенные летальным ядерным арсеналом, могут оказаться у берегов США, обеспечивая гарантированный ответный удар в случае возможной агрессии практически с любого направления, отметил он.

Баланс сил в АТР

Очевидно, продолжает эксперт, что с введением в эксплуатацию атомных субмарин подобного класса баланс сил в АТР существенно меняется, возрастают угрозы для американского военного присутствия. Авианосные ударные группы теперь придется прикрывать дополнительными силами, а прибрежная портовая инфраструктура США попадает в зону потенциального гарантированного поражения. Кроме того, союзный договор РФ и КНДР допускает возможность дежурства субмарин КНДР в Охотском море, где действие японских и американских сил также резко осложняется. Наконец, считает Степанов, подводные ракетоносцы КНДР способны обеспечивать сдерживание США и в отношении военного сценария розыгрыша "тайваньской карты".

"Пхеньян идет к строительству ядерного подводного флота последовательно и упорно, с высокой долей вероятности обеспечивая серийные возможности производственного цикла самого эффективного и неуязвимого инструментария сдерживания, который, помимо вопросов обеспечения безопасности самой КНДР, вносит вклад в поддержании коллективной обороноспособности России, Китая и Северной Кореи", - заключил эксперт.