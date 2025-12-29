Как лишали статуса и наград бывших президентов Киргизии

29 декабря 2025 г. президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ о лишении бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева звания Героя Кыргызстана и государственных наград. Решение принято в соответствии с постановлением суда. Какие еще аналогичные эпизоды были в истории страны — читайте в материале ТАСС

Всего за годы независимости Киргизии ее возглавляли четыре избранных президента (за исключением главы временного правительства, президента переходного периода Розы Отунбаевой, 2010-2011). С 2020 г. Киргизию возглавляет Садыр Жапаров, пятый избранный президент республики.

Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были свергнуты в результате цветных революций. Алмазбек Атамбаев покинул пост в соответствии с Конституцией Киргизии. Еще один президент — Сооронбай Жээнбеков — принял решение об отставке под давлением оппозиции. Официальный статус экс-президента республики сохранен лишь за Жээнбековым. Остальные бывшие руководители Киргизии лишены данного статуса и привилегий.

Аскар Акаев (1990-2005)

Первый президент Киргизии — Аскар Акаев — руководил страной в течение 15 лет. Впервые он был избран президентом Верховным советом республики 27 октября 1990 г., впоследствии трижды переизбирался на высший государственный пост в ходе всенародных прямых выборов (1991, 1995 и 2000 гг.). В начале 2005 г. в Киргизии начались массовые акции протеста, спровоцированные итогами парламентских выборов, в ходе которых оппозиция получила менее 10% мест. Митингующие требовали не только отмены результатов голосования, но и отставки президента. 24 марта в Бишкеке произошли вооруженные столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Оппозиция взяла штурмом Дом правительства, Акаев в тот же день покинул республику. 4 апреля, находясь в Москве, он сделал официальное заявление о сложении с себя полномочий президента Киргизии с 5 апреля. 11 апреля парламент страны утвердил отставку Акаева. В тот же день указом и.о. президента республики Курманбека Бакиева семья бывшего главы государства была лишена неприкосновенности, а сам он — части льгот, положенных в соответствии с законодательством республики.

13 августа 2010 г. новые власти Киргизии обвинили Акаева в передаче киргизских земель Китаю и Казахстану, "уничтожении народного богатства", "узурпации государственной власти посредством так называемых народных референдумов", а также в том, что он допустил применение огнестрельного оружия против мирного населения. Соответствующий декрет подписала председатель временного правительства Киргизии Роза Отунбаева. В тот же день Акаев был лишен статуса неприкосновенности и звания экс-президента страны. Генеральной прокуратуре Киргизии было предписано принять необходимые меры по привлечению его к уголовной ответственности и экстрадиции на родину.

8 июля 2021 г. бывший президент был объявлен властями Киргизии в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции, связанной с деятельностью золоторудного месторождения Кумтор (Иссык-Кульская область). В течение 2001 г. Акаев несколько раз приезжал из Москвы в Бишкек для дачи показаний по делу. 13 января 2023 г. пресс-служба Генеральной прокуратуры Киргизии сообщила, что расследование в отношении Акаева прекращено. С бывшего президента были сняты все уголовные обвинения.

Курманбек Бакиев (2005-2010)

Курманбек Бакиев — один из лидеров киргизской оппозиции — возглавил республику после так называемой "тюльпановой революции" 2005 г. и свержения Акаева. Он был избран президентом 10 июля 2005 г. (переизбирался в 2009 г.), оставался на посту в течение пяти лет. 7 апреля 2010 г. в результате государственного переворота к власти пришло новое временное правительство, сформированное оппозицией во главе с Отунбаевой. Бакиев покинул Бишкек. 16 апреля, находясь в Казахстане, он направил заявление в адрес временного правительства о сложении с себя полномочий главы государства. В настоящее время бывший президент проживает в Белоруссии.

4 мая 2010 г. декретом временного правительства Бакиев был лишен статуса экс-главы государства и неприкосновенности. 8 мая того же года он был объявлен киргизскими властями в розыск. Генпрокуратура Киргизии несколько раз направляла в Минск запрос на экстрадицию Бакиева, но получала отказ.

На родине против Бакиева было выдвинуто несколько обвинений. В феврале 2013 г. он был заочно приговорен к 24 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением, в апреле 2014 г. — к 25 годам за покушение на убийство главы британской горнодобывающей компании Oxus Gold Шона Дейли, в июле 2014 г. — к пожизненному заключению с конфискацией имущества за организацию расстрела митинга оппозиции в Бишкеке 7 апреля 2010 г., в декабре 2017 г. — к 10 годам за незаконную трансформацию земель сельхозназначения в предназначенные для строительства жилья участки, в июне 2023 г. — к 10 годам по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

Алмазбек Атамбаев (2010-2017)

Алмазбек Атамбаев был избран президентом 30 октября 2011 г. на шестилетний срок полномочий. Согласно конституции, после истечения срока полномочий действующий президент не мог баллотироваться на новый срок. Таким образом Атамбаев стал первым главой Киргизии, покинувшим свой пост добровольно и в соответствии с конституцией. При этом он инициировал выдвижение на президентские выборы премьер-министра республики Сооронбая Жээнбекова. В свою очередь Жээнбеков неоднократно обещал в случае победы продолжить политику своего предшественника. Весной 2018 г., после выборов, отношения между политиками обострились.

27 июня 2019 г. депутаты парламента выдвинули против Атамбаева ряд обвинений, в том числе в коррупции, и лишили его статуса экс-президента и неприкосновенности. Бывший глава государства скрылся в родовом селе Кой-Таш Чуйской области. 8 августа 2019 г. он был задержан в ходе спецоперации, продолжавшейся почти сутки. Сторонники бывшего главы государства оказали сопротивление, погиб один сотрудник спецназа. Атамбаев был обвинен в ряде преступлений, в том числе в коррупции, организации массовых беспорядков, убийства, захвата заложников и др. 23 июня 2020 г. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 г. из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 февраля 2023 г. по решению Верховного суда, направившего дело об освобождении Батукаева на повторное рассмотрение, Атамбаев был отпущен на свободу и покинул пределы республики — по официальной версии, для прохождения лечения в Испании.

Впоследствии некоторые обвинения с Атамбаева были сняты. В частности, 28 июня 2022 г. суд Первомайского района столицы Киргизии оправдал его по делу о массовых беспорядках в Бишкеке осенью 2020 г.

3 июня 2025 г. Первомайский районный суд заочно признал Атамбаева виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 г. в селе Кой-Таш и заочно приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, конфискации имущества и лишению всех государственных наград.

29 декабря 2025 г. президент республики Садыр Жапаров в соответствии с решением суда подписал указ о лишении Атамбаева звания Героя Кыргызстана, орденов "Манас" II степени и "Данакер", медали "Данк".

Сооронбай Жээнбеков (2017-2020)

Сооронбай Жээнбеков, избранный на пост президента Киргизии 15 октября 2017 г., возглавлял республику три года. 5 октября 2020 г. в столице Киргизии начался митинг против итогов состоявшихся накануне парламентских выборов, согласно которым большинство мест получили провластные партии "Биримди" и "Мекеним Кыргызстан". Акция протеста вылилась в столкновения с сотрудниками милиции и захват госучреждений. Под давлением оппозиции 15 октября Жээнбеков подал в отставку с поста президента Киргизии. Полномочия главы государства были переданы премьер-министру Жапарову (10 января 2021 г. избран президентом Киргизии в ходе прямых выборов).

16 октября 2020 г. Жапаров подписал указ, в соответствии с которым ушедший в отставку Жээнбеков был наделен статусом экс-президента и рядом привилегий. В частности, Жээнбеков получил пожизненное право на государственную охрану, проживание на территории государственной резиденции №1 "Ала-Арча", служебный автомобиль, бесплатное медицинское обслуживание в спецполиклинике. Статус экс-президента также предполагает судебный иммунитет, который может быть снят только решением парламента.

