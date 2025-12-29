Зеленский: на встрече с Трампом не удалось договориться по территориям и ЗАЭС

Что касается отдельного документа о гарантиях безопасности Украине, то он согласован полностью, утверждает Владимир Зеленский

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что по двум основным вопросам урегулирования конфликта - использованию Запорожской АЭС и уступке Украиной территорий - не удалось договориться даже между Украиной и США.

"Два вопроса остается. Это ЗАЭС, как она будет функционировать, и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались из 20-пунктного документа. Поэтому я сказал, что он согласован на 90%. По двум пунктам нет договоренностей", - отметил он. Его слова приводит издание "Новости. Live".

Что касается отдельного документа о гарантиях безопасности Украине, то, утверждает Зеленский, он согласован полностью, но остался не решен вопрос о сроках действия такого соглашения - США предлагают 15 лет, Украина настаивает на более длительном сроке.

Зеленский также сообщил, что на данный момент нет деталей о некой свободной экономической зоне на части подконтрольных пока ВСУ территорий Донбасса, что якобы предлагают США. "Мы не говорим про демилитаризованную зону, мы пока говорим про свободную экономическую зону. Деталей еще нет. Но все начали этот вопрос обсуждать", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Владимир Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.