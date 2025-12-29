В Грузии купят билеты организациям, желающим расследовать применение химоружия

ТБИЛИСИ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии готовы купить билеты представителям международных организаций, желающих ознакомиться с материалами дела о якобы применении силовиками химического оружия против протестующих в конце 2024 года. Об этом сообщил журналистам спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждала, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе камит, которое французские солдаты использовали против немцев. Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации. Служба госбезопасности Грузии провела расследование, определила, какие именно вещества закупило МВД за последние годы, и установила, что среди них не было запрещенных веществ. Более того, лишь у нескольких протестующих были легкие симптомы отравления, в то время как камит приводит к летальным последствиям. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позже отметил, что расследование в стране по вопросу возможного применения полицией запрещенных веществ завершено и любой международный субъект может запросить информацию об этом расследовании.

"Премьер-министр (Ираклий Кобахидзе - прим. ТАСС) абсолютно понятно сказал, что если у какой-то релевантной международной организации остались вопросы, то они могут прийти и ознакомиться. Почему они не приезжают к нам? Почему никак не дойдут до нас? Мы купим им билеты, чтобы они приехали к нам", - сказал Папуашвили.

Глава грузинского парламента еще раз отметил, что фильм Би-би-си был специально запланированной акцией совместно с отдельными европейскими политиками, чтобы в очередной раз обвинить действующие власти Грузии в совершении "плохих деяний".