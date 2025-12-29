Туск считает, что до финала мирных переговоров по Украине еще далеко

Польский премьер при этом отметил, что договор на российских условиях будет означать поражение Запада и украинской стороны

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Leon Neal - Pool/ Getty Images

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал далекой перспективу завершения мирных переговоров по Украине.

"До окончания переговоров все еще далеко", - написал Туск в X по итогам ночных консультаций с европейскими лидерами после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Польский премьер посчитал за "успех" переговоров заявление американской стороны об участии в гарантиях безопасности для Киева. Вместе с тем Туск заявил, что заключение мира на Украине на российских условиях будет означать "поражение Запада и Украины в противоборстве".

Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). После двухсторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности.

На совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп признал, что территориальный вопрос остается нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил, что договоренности вообще не удастся достичь. В свою очередь Зеленский заявил, что украинская позиция по поводу территориальных уступок все еще расходится с российской.

В преддверии встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп оценил беседу как очень хорошую и продуктивную. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора внимательно выслушал аргументы Путина и оценки российской стороны.