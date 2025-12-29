Sky: успехи ВС РФ на поле боя сделали Зеленского более склонным к мирной сделке

Журналист телеканала Джон Спаркс также указал на "определенную степень отчаяния с украинской стороны"

Владимир Зеленский © Joe Raedle/ Getty Images

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Ускоренные темпы продвижения российских войск вынудили Владимира Зеленского отказаться от максималистских требований и работать над способом прекращения конфликта. Такое мнение выразил журналист британского телеканала Sky News Джон Спаркс.

"Зеленский теперь говорит о возможности референдума. Ранее он никогда не упоминал это. Он не отвергает эту идею. Я вижу в этом определенную степень отчаяния с украинской стороны. Им нужна сделка. Войска истощены на фронте, они теряют территории. Ему необходимо добиться прекращения боевых действий", - отметил корреспондент.

Ранее Зеленский заявил, что мирная сделка по Украине может быть вынесена на референдум.