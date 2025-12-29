Зеленский: Украина не отменит военное положение до получения гарантий безопасности

При принятии решения будет учитываться мнение военного командования, отметил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военное положение на Украине не будет отменено, пока Киев не получит от своих партнеров гарантии безопасности, которые подразумевают мониторинг со стороны партнеров и их присутствие. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Военное положение завершится, когда на Украине появятся гарантии безопасности. <...> Что такое гарантии безопасности? <...> Мониторинг партнеров и их присутствие", - сказал Зеленский на записи, фрагмент которой приводит украинское издание "Новости. Live".

Он добавил, что при принятии такого решения будет учитываться мнение военного командования. По словам Зеленского, Киев рассчитывает получить гарантии безопасности одновременно с подписанием 20 пунктов мирного соглашения.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Законы об очередном продлении данных режимов вносит в парламент Зеленский, как правило, за две-три недели до истечения их срока. Действием военного положения власти страны объясняют отказ от проведения выборов, сроки которых давно уже прошли. Очередные парламентские выборы должны были состояться на Украине в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года. В этой ситуации в стране периодически поднимается вопрос легитимности действующей власти.

28 декабря президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). После двусторонних переговоров, которые длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности. Как заявил Трамп по итогам встречи с Зеленским, гарантии безопасности Украине следует давать в первую очередь Европе, однако Соединенные Штаты готовы тоже принять в этом определенное участие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Владимир Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.